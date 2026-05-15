Brasileiro acusado de estupro de vulnerável é preso em Salto del Guaíra, no Paraguai

Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quinta-feira (14) em Salto del Guaíra, no Paraguai, durante uma ação integrada entre forças de segurança brasileiras e paraguaias. Após a captura, ele foi entregue às autoridades brasileiras na região da Receita Federal, em Mundo Novo (MS).

Conforme as informações divulgadas autoridades, o mandado judicial foi expedido em 2024 pela Justiça de São José dos Pinhais (PR). Segundo a corporação, o homem é acusado de abusar sexualmente dos próprios filhos.

A prisão foi realizada pela Interpol, com apoio de equipes do Programa Mulher Segura (PROMUSE) da PMMS, da Polícia Federal e da Polícia Nacional do Paraguai.

Ainda conforme a Polícia, o suspeito também é investigado e acusado em outros casos de abuso sexual ocorridos no período em que atuava como religioso e pai de santo.

A ação fez parte da Operação Caminhos Seguros, mobilização nacional voltada ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Fonte: Ponto da Notícia