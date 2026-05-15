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    Brasileiro acusado de estupro de vulnerável é preso em Salto del Guaíra, no Paraguai

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quinta-feira (14) em Salto del Guaíra, no Paraguai, durante uma ação integrada entre forças de segurança brasileiras e paraguaias. Após a captura, ele foi entregue às autoridades brasileiras na região da Receita Federal, em Mundo Novo (MS).
    Conforme as informações divulgadas autoridades, o mandado judicial foi expedido em 2024 pela Justiça de São José dos Pinhais (PR). Segundo a corporação, o homem é acusado de abusar sexualmente dos próprios filhos.
    A prisão foi realizada pela Interpol, com apoio de equipes do Programa Mulher Segura (PROMUSE) da PMMS, da Polícia Federal e da Polícia Nacional do Paraguai.
    Ainda conforme a Polícia, o suspeito também é investigado e acusado em outros casos de abuso sexual ocorridos no período em que atuava como religioso e pai de santo.
    A ação fez parte da Operação Caminhos Seguros, mobilização nacional voltada ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes.
    Fonte: Ponto da Notícia
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