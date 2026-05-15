Governo de Mundo Novo acompanha avanços da duplicação da BR-163 e reforça importância do contorno rodoviário

O Governo de Mundo Novo participou, nesta semana, de uma reunião de alinhamento sobre as obras de duplicação da BR-163, realizada na sede da concessionária Motiva Pantanal, em Campo Grande. A prefeita Rosária Lucca Andrade esteve acompanhada do secretário municipal de Administração durante o encontro, que reuniu lideranças municipais de várias cidades do Estado.

Na reunião, foram apresentados os avanços das obras já realizadas na região de Mundo Novo, além do cronograma das próximas etapas da duplicação da rodovia.

Entre os principais anúncios, a concessionária confirmou que as obras do contorno rodoviário devem começar ainda neste ano, com previsão de entrega até 2028. Já a duplicação do trecho entre a Ponte Ayrton Senna e a região de fronteira com o Paraguai deve iniciar no começo do próximo ano.

A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou a importância dos investimentos para a segurança e o desenvolvimento regional.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa e cobrando agilidade para que essas melhorias tragam mais segurança e melhores condições de tráfego para toda a população”, afirmou.

O Governo de Mundo Novo segue acompanhando as tratativas e reforçando o compromisso de defender investimentos que contribuam para a mobilidade, segurança viária e desenvolvimento da região.

Governo de Mundo Novo.