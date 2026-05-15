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    Polícia Militar captura foragido da justiça em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Polícia Militar –

    Policiais Militares lotados na Companhia da Polícia Militar de Mundo Novo, efetuaram no início da tarde de sexta-feira (15), no centro da cidade, a prisão de um homem de 39, foragido da Justiça desde 2021.

    Com 41 registros policiais devido a prática de delitos diversos, tais como tráfico de drogas, roubo, lesão corporal, dano, e furto, ele era morador do Bairro Vila Nova, em Mundo Novo, tendo fugido para o Paraná.

    Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as demais providências.

    Fonte: TV Sobrinho

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