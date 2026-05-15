Com shows de Luan Pereira, Clayton e Romário e Matheus e Lorenzo, expo Eldorado tem início nesta sexta-feira (15) com três dias de festa

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

A Prefeitura de Eldorado divulgou a programação oficial da 16ª Expo Eldorado, que será realizada entre os dias 15 e 17 de maio. Neste ano, o evento integra as comemorações pelos 50 anos de emancipação político administrativa do município e promete três dias de festa com entrada gratuita para a população.

A abertura acontece na sexta-feira (15), com show da dupla Matheus e Lorenzo, dando início à programação musical que deve reunir grande público no parque de exposições.

No sábado (16), sobem ao palco Clayton e Romário, além da dupla Léo Bueno e Julio Cesar.

O encerramento, no domingo (17), contará com apresentações do grupo A Arca e do cantor Luan Pereira, fechando a programação com expectativa de casa cheia.

Além dos shows nacionais e regionais, a Expo Eldorado terá rodeio todas as noites.