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    Com shows de Luan Pereira, Clayton e Romário e Matheus e Lorenzo, expo Eldorado tem início nesta sexta-feira (15) com três dias de festa

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    A Prefeitura de Eldorado divulgou a programação oficial da 16ª Expo Eldorado, que será realizada entre os dias 15 e 17 de maio. Neste ano, o evento integra as comemorações pelos 50 anos de emancipação político administrativa do município e promete três dias de festa com entrada gratuita para a população. 

    A abertura acontece na sexta-feira (15), com show da dupla Matheus e Lorenzo, dando início à programação musical que deve reunir grande público no parque de exposições. 

    No sábado (16), sobem ao palco Clayton e Romário, além da dupla Léo Bueno e Julio Cesar. 

    O encerramento, no domingo (17), contará com apresentações do grupo A Arca e do cantor Luan Pereira, fechando a programação com expectativa de casa cheia. 

    Além dos shows nacionais e regionais, a Expo Eldorado terá rodeio todas as noites.

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