Com renovação contínua da frota e equipamentos, segurança pública de MS cria estrutura moderna de combate ao crime

O foco é dispor de um modelo moderno de compras e gestão dos recursos públicos de segurança.

Para combater o crime organizado e reduzir os índices de criminalidade no Estado, a segurança pública de Mato Grosso do Sul adota um modelo de renovação contínua de equipamentos, armamentos e veículos, para reduzir custos, otimizar os trabalhos e dar boas condições aos policiais e bombeiros. Inclusive estão previstas inclusive 521 novas viaturas, 400 já estarão disponíveis em junho nas ruas.

Apenas com planejamento e estrutura de qualidade vai conseguir conter avanços de facções criminosas e tráfico de drogas e armas na fronteira do Estado. Este trabalho de inteligência permite a proteção não apenas do Mato Grosso do Sul, mas também do restante do país.

“A segurança pública se faz com integração, inteligência e investimentos em equipamentos de ponta e no que há de melhor no mundo para os nossos policiais e bombeiros. O objetivo é garantir mais segurança e proteção para a nossa população”, destacou o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Esta renovação contínua de equipamento e viaturas vai receber nova remessa no próximo mês (junho). “Dentro do planejamento estratégico da Sejusp o governo do Estado entregará agora em junho mais de 400 novas viaturas destinadas a todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, completou o secretário. A previsão é de 400 (viaturas) em junho e mais 121 no segundo semestre.

Investimentos

Desde 2023 os investimentos na aquisição de novos equipamentos, com a renovação dos ativos, é uma das peças fundamentais para colocar a segurança do Mato Grosso do Sul entre as melhores do Brasil. Ambiente seguro que permite ao Estado receber grandes investimentos privados, gerando empregos, aumento de renda e novas oportunidades.

Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), foram investidos 232,9 milhões na aquisição de mais de 25 mil equipamentos e veículos desde 2023. Na lista aparecem aparelhos de comunicação (2.383), equipamentos de áudio e vídeo (1198), veículos de tração mecânica (467), equipamentos de proteção de segurança e socorro (806), aeronaves (110), máquinas e equipamentos rodoviários (165).

Neste pacote ainda aparecem os armamentos (7838), veículos diversos (19), embarcações (13), equipamentos de mergulho e salvamento (225), mobiliários em geral (7744), entre outros itens que contribuem para todas as forças de segurança do Estado, em um trabalho coletivo contra o crime.

Trabalho integrado

O combate ao crime organizado na fronteira mostra o trabalho efetivo nas forças estaduais. No ano passado (2025) o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) alcançou a 2ª maior marca histórica desde a criação da unidade, com a apreensão de 196,5 toneladas de drogas apreendidas.

O primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março) mostra que o trabalho continua em ascensão. Já foram apreendidos 94.887,61 quilos de drogas. Em comparação a 2023 (janeiro a março), no mesmo período, houve um crescimento de 87,71%, já que naquela época a apreensão foi de 50.549,73 kg.

Este trabalho integrado, com modernização das estruturas e planejamento para compras de equipamentos traz resultados que interferem diretamente na vida do cidadão. O cenário positivo da segurança pública contribui para o crescimento da economia e desenvolvimento do Estado.

Fonte: Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS, Panorama do MS

Foto da capa: Saul Schramm/Secom-MS