Eldorado celebra 50 anos com inauguração do Espaço Cultural Arandu e presença de autoridades estaduais

Prefeitura de Eldorado –

Na última quarta-feira (14) Eldorado viveu um momento histórico ao celebrar seus 50 anos de emancipação com uma programação especial marcada por cultura, emoção e grande participação popular.

A data foi celebrada com a inauguração do Espaço Cultural Arandu, um novo marco para o município, que nasce como importante espaço para eventos, apresentações e valorização da identidade cultural eldoradense.

A programação contou também com uma feira histórica organizada pelas escolas do município, que resgatou a história local e encantou o público presente.

O evento reuniu grande participação popular e contou com a presença do Executivo, do Legislativo municipal e demais autoridades estaduais e regionais, entre elas o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama do Estado Monica Riedel, o senador Nelsinho Trad, além de deputados federais e estaduais.

Um dos destaques foi a presença da ex-prefeita Marta Maria de Araújo, idealizadora do projeto do Espaço Cultural Arandu, que participou deste momento histórico de entrega para a população. Também fizeram parte da programação apresentações culturais.

Fonte: TV Sobrinho