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    Eldorado celebra 50 anos com inauguração do Espaço Cultural Arandu e presença de autoridades estaduais

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Prefeitura de Eldorado –  

    Na última quarta-feira (14) Eldorado viveu um momento histórico ao celebrar seus 50 anos de emancipação com uma programação especial marcada por cultura, emoção e grande participação popular. 

    A data foi celebrada com a inauguração do Espaço Cultural Arandu, um novo marco para o município, que nasce como importante espaço para eventos, apresentações e valorização da identidade cultural eldoradense. 

    A programação contou também com uma feira histórica organizada pelas escolas do município, que resgatou a história local e encantou o público presente. 

    Um dos destaques foi a presença da ex-prefeita Marta Maria de Araújo, idealizadora do projeto do Espaço Cultural Arandu, que participou deste momento histórico de entrega para a população. Também fizeram parte da programação apresentações culturais. 

    Fonte: TV Sobrinho

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