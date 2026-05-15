Rhaiza Matos reforça legado de Onevan de Matos durante agendas de entregas e investimentos do Governo do Estado

Com uma agenda marcada por entregas, anúncios de obras e visitas técnicas, a ex-prefeita de Naviraí e pré-candidata a deputada estadual, Rhaiza Matos, percorreu nesta quinta-feira (14) os municípios de Iguatemi, Japorã e Tacuru, ao lado do governador Eduardo Riedel. Durante os compromissos, Rhaiza destacou o fortalecimento dos investimentos do Governo do Estado nos municípios e relembrou o legado político do ex-deputado estadual Onevan de Matos.

A agenda em Tacuru integrou a comemoração pelos 46 anos do município, celebrado no último dia 13 de maio.

A programação começou em Iguatemi, com a assinatura das ordens de início de serviço para a construção da Delegacia de Polícia Civil, além de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Jacareí.

Em Japorã, Rhaiza acompanhou a supervisão técnica no Hospital de Apoio Regional da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, unidade que atua com apoio do SUS (Sistema Único de Saúde) e do subsistema de Saúde Indígena. No município, também foram assinadas ações voltadas para saúde, infraestrutura e habitação, incluindo a construção de 40 unidades habitacionais no Loteamento Estanislau Jalvoski, a restauração da Rodovia MS-295, além da execução de melhorias na sinalização viária.

Durante a agenda em Japorã, Rhaiza relembrou a atuação de Onevan de Matos, destacando o trabalho realizado por ele em defesa dos municípios visitados.

“Falando em saúde, eu não poderia deixar de citar o meu saudoso pai, Onevan de Matos, o tanto que ele trabalhava aqui pela saúde do Cone Sul. Ele sempre será minha maior referência e um caminho a ser seguido. Por isso estamos aqui, visitando cada município, olhando no olho de cada cidadão sul-mato-grossense, para construirmos um Mato Grosso do Sul cada vez melhor”, afirmou.

Rhaiza também aproveitou a passagem em Japorã para conversar com moradores, visitar o comércio local e prestigiar os trabalhos artísticos desenvolvidos na Oficina de Grafite da praça central. As obras destacam elementos da flora, fauna, agricultura familiar e dos povos originários que fazem parte da história do município.



Já em Tacuru, a agenda contou com assinaturas de ordens de serviço para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Loteamento Sebastião Torquetti, além da construção de 75 unidades habitacionais no Loteamento Sebastião Caetano Torquetti.

Ao final das agendas, Rhaiza destacou que carrega o compromisso de manter vivo o legado político e municipalista deixado por Onevan de Matos.

“Meu pai defendia e cuidava muito desses municípios, tendo forte atuação política e institucional em seus 10 mandatos, principalmente nas áreas de saúde, infraestrutura rural e assistência social. Ele enviava emendas, buscava melhorias para estradas vicinais e apoio aos pequenos produtores da agricultura familiar. É esse legado que eu carrego, de continuar o trabalho que ele fazia pelos municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou.