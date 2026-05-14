PF de Guaíra incinera mais de 10 toneladas de drogas apreendidas

A Polícia Federal em Guaíra realizou nesta quinta-feira (14) a segunda operação de incineração de drogas deste ano. São mais 10 mil quilos de entorpecentes que foram destruídos durante o procedimento. São mais de 20 toneladas destruídas em 2026, no ano passado foram destruídos um total de 134 toneladas de drogas.

As apreensões foram resultado de ações coordenadas entre diferentes forças como Exército Brasileiro (EB) e forças policiais, incluindo o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar do Paraná, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e o grupo TIGRE da Polícia Civil do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) além da própria Polícia Federal em diversas operações e atuações do NEPOM (Núcleo de Polícia Marítima).

Conforme a PF, essa colaboração entre as agências de segurança é fundamental para combater o tráfico de drogas e desmantelar as organizações criminosas que atuam na região.

A Polícia Federal está empenhada em contribuir para um país mais seguro e livre do tráfico de drogas, e continuará atuando de forma diligente para combater o crime organizado. A destruição dessas substâncias ilícitas é mais um passo na luta contra o tráfico, e a Polícia Federal em Guaíra permanece vigilante para garantir a paz e a tranquilidade da população.

Fonte: Ponto da Notícia