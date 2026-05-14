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14/05/2026
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    Polícia Civil incinera mais de quatro toneladas de drogas em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Entorpecentes apreendidos em operações na fronteira foram destruídos com acompanhamento do Ministério Público e Vigilância Sanitária

    PC Mundo Novo –

    Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mundo Novo realizou a incineração de mais de quatro toneladas de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico na região de fronteira. A destruição dos entorpecentes ocorreu em local apropriado, seguindo todos os protocolos de segurança e as exigências previstas na legislação brasileira.

    Entre os materiais incinerados estavam grandes quantidades de maconha, além de outras substâncias ilícitas como haxixe, skunk e merla. As drogas foram apreendidas nos últimos meses durante ações das forças de segurança que atuam no Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

    O procedimento foi acompanhado por representantes da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e por autoridades policiais, garantindo a fiscalização e a transparência de todo o processo.

    De acordo com a Polícia Civil, a retirada desse volume expressivo de entorpecentes de circulação representa mais um importante resultado no enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira entre Brasil e Paraguai. A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança e o compromisso com a proteção da população.

    Edição: Raysa Almeida/Tv Sobrinho

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