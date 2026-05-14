Polícia Civil incinera mais de quatro toneladas de drogas em Mundo Novo

Entorpecentes apreendidos em operações na fronteira foram destruídos com acompanhamento do Ministério Público e Vigilância Sanitária

PC Mundo Novo –

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Mundo Novo realizou a incineração de mais de quatro toneladas de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico na região de fronteira. A destruição dos entorpecentes ocorreu em local apropriado, seguindo todos os protocolos de segurança e as exigências previstas na legislação brasileira.

Entre os materiais incinerados estavam grandes quantidades de maconha, além de outras substâncias ilícitas como haxixe, skunk e merla. As drogas foram apreendidas nos últimos meses durante ações das forças de segurança que atuam no Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

O procedimento foi acompanhado por representantes da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e por autoridades policiais, garantindo a fiscalização e a transparência de todo o processo.

De acordo com a Polícia Civil, a retirada desse volume expressivo de entorpecentes de circulação representa mais um importante resultado no enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira entre Brasil e Paraguai. A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança e o compromisso com a proteção da população.

Edição: Raysa Almeida/Tv Sobrinho