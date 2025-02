Blocos de Carnaval organizam ações contra assédio durante folia

Período de folia acaba por ter aumento no número de denúncias de assédio

O Carnaval está cada vez mais próximo. A folia atrai muitas pessoas que querem se divertir. Mas não é difícil encontrar alguma mulher que já sofreu assédio durante a folia. Pensando nisso, os blocos de Campo Grande trazem uma organização com alerta para assédio.

Uma das fundadoras do bloco Farofa com Dendê, Tábata Camila, afirma que os números de assédio durante a folia tem diminuído, mas que o bloco vai realizar treinamento com os seguranças.

“A ideia é conseguir também fazer o treinamento dos nossos seguranças. A gente está nesse processo para saber abordar, saber agir. Porque a gente tem muito esse cuidado, machistas não passarão, não passam. A gente tira da festa se acontecer” explica Tábata.