PF combate lavagem de dinheiro, contrabando e descaminho em SP, PR e MS

Operação Aliança II cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva no Paraná, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo

Guaíra/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Aliança II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada pela prática dos crimes de contrabando, de descaminho e de lavagem de capitais.

A ação é um desdobramento das investigações da primeira fase da operação, deflagrada no início de 2026, ocasião em que cinco policiais militares foram presos por envolvimento em um esquema de contrabando na região Noroeste do Paraná.

Nesta segunda fase, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados, todas expedidas pela Justiça Federal em Guaíra.

As investigações apontam que o grupo atuava na internalização irregular de mercadorias pela fronteira brasileira, contando, em tese, com a facilitação de agentes públicos e com uma rede de freteiros e de motoristas responsáveis pelo transporte das cargas ilícitas.

As diligências são realizadas em municípios dos estados do Paraná, de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Até o momento, foram realizados dois flagrantes de contrabando e descaminho e de posse ilegal de arma de fogo, nas cidades de Umuarama/PR e de São Paulo/SP.

Além da coleta de provas, as medidas judiciais buscam a recuperação de ativos vinculados às atividades criminosas, visando à apreensão de valores obtidos ilicitamente e à reparação dos danos causados, seja por meio da indenização dos prejudicados, seja pela reversão dos recursos ao Estado.

A operação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

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