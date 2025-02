COMBATE À DENGE EM ITAQUIRAÍ

O município de Itaquiraí segue avançando no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O projeto, além de garantir o controle na zona urbana, vai atingir mais de 4.600 famílias da zona rural, oferecendo ações preventivas e educativas para evitar a proliferação do mosquito nas propriedades.

Com foco no fortalecimento das ações de saúde no campo, o projeto busca conscientizar os moradores sobre as medidas eficazes de prevenção, como a eliminação de focos de água parada. A iniciativa também envolve a aplicação de métodos de controle biológico.

Segundo o Secretário de Saúde, Sérgio Pupo, o compromisso é proteger também a população rural, proporcionando ferramentas e conhecimentos para que todos possam contribuir com a eliminação de focos e prevenir doenças graves. “Esse trabalho em conjunto com a comunidade será fundamental para o sucesso da iniciativa”, destacou

O Prefeito Thalles Tomazelli também reforçou a importância do projeto para o município: “A saúde da nossa população, especialmente na zona rural, é uma prioridade. Ações como essas, vão oferecer um trabalho contínuo, que vão além de uma simples prevenção, mas buscando criar um ambiente mais saudável e seguro para todos.”, disse Thalles.

Com essas ações, o município de Itaquiraí reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida no campo e a proteção contra doenças transmitidas pelo mosquito.