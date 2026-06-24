PREFEITURA DE IGUATEMI ADQUIRE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE 145 LOTES HABITACIONAIS

A Prefeitura de Iguatemi deu mais um importante passo para ampliar o acesso à moradia. Nesta quinta-feira (18), o Prefeito Dr. Lídio Ledesma assinou a escritura de aquisição de uma área que será destinada à implantação de 145 lotes para futuros projetos habitacionais de interesse social.

A compra da área, aprovada pela Câmara Municipal, busca atender à demanda por moradias populares e criar novas oportunidades para que famílias iguatemienses realizem o sonho da casa própria.

A assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a presença do antigo proprietário da área, Marcelo Piroli; dos vereadores Dr. Genésio Boamorte, Agnaldo Santos Souza e Celso Aparecido de Lima; do Secretário Municipal de Administração, Delsio Adolfo Sovernigo; do Secretário Municipal de Finanças, Jonas Ferreira; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Diogo Pombalino Arcoverde; do Controlador Interno, Dr. Wesler Cândido da Silva; do Chefe do Departamento de Cadastro, Sidney Boscarioli; do Contador Fábio Moreira; e do Médico-Veterinário Flávio Azevedo Martins.

Para o Prefeito Dr. Lídio Ledesma, a aquisição representa um importante investimento no desenvolvimento do município e na redução do déficit habitacional, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população.

A nova área permitirá a implantação de 145 lotes habitacionais, contribuindo para a realização do sonho da casa própria de muitas famílias Iguatemienses e para o desenvolvimento urbano de Iguatemi.