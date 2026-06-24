PRF prende motorista com Hilux adulterada na BR-272 em Terra Roxa

Na noite de segunda-feira (22), por volta das 22h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 38 anos após identificar irregularidades em uma caminhonete Toyota Hilux abordada na BR-272, em Terra Roxa.

O veículo, de cor preta e com placas aparentes de Belém (PA), foi fiscalizado pelos policiais durante uma abordagem de rotina. O motorista, morador de Santos (SP), informou que realizava o transporte da caminhonete de Mongaguá (SP) para Guaíra.

Durante a verificação dos sinais identificadores, os agentes constataram que a Hilux utilizava identificação adulterada. Conforme apurado, o veículo original possuía registro em Praia Grande (SP) e apresentava uma restrição judicial ativa junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Diante da constatação, o condutor recebeu voz de prisão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O homem e a caminhonete foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Terra Roxa para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia