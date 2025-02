PRF EM GUAÍRA – PROJETO EDUCAR

Município de Guaíra por intermédio da Secretaria de Educação e da Secretária de Segurança Pública e Trânsito em parceria com a PRF _ Polícia Rodoviária Federal, anuncia mais um ação do Projeto Educar PRF em Guaíra.

De 17 a 24 de fevereiro o Município receberá a Carreta Cinema Rodoviário, conhecida como Carreta PRF. Essa carreta é toda adaptada e funciona como uma sala de cinema onde sessões com filmes educativos, referente ao trânsito, serão apresentados para todos os alunos das turmas de Infantil 5 do rede municipal e particular de ensino de Guaíra. A Carreta chegará no dia 17 de fevereiro em Guaíra e ficará disponibilizada ao lado do Ginásio de Esportes Robinson Reis.

As sessões de cinema rodoviário serão agendadas e todas as turmas de Infantil 5 serão atendidas. No dia 17, haverá uma única sessão solene onde autoridades poderão conhecer o sistema e estrutura da Carreta mais disputada do Brasil.

Essa ação faz parte do Projeto Educar PRF, iniciado em Guaíra em 2023, que hoje já faz parte do calendário escolar de outros municípios do Paraná. Em Guaíra o Projeto Educar PRF é coordenado pela professora Elaine Gonçalves e é desenvolvido em parceria com a PRF e Município de Guaíra por meio das Secretarias, de Educação e também de Segurança Pública e Trânsito.