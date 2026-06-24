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    Farmácia Municipal de Mundo Novo passará a atender em novo endereço a partir de 30 de junho

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Mudança suspenderá os atendimentos no dia 29; pacientes que utilizam medicamentos contínuos devem antecipar a retirada

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    A Farmácia Municipal de Mundo Novo passará a funcionar em um novo endereço a partir da próxima terça – feira (30)

    O atendimento será realizado em frente ao Posto de Saúde Central (UBS Dr. Valdir Pazzoti).

    Em razão da mudança e da organização interna da estrutura, o atendimento ao público ficará suspenso na segunda-feira (29).

    A orientação da administração municipal é para que pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos antecipem a retirada dos remédios, evitando interrupções no tratamento.

    A Farmácia Municipal já funcionou na Unidade Básica de Saúde Central Valdir Pazzoti mas foi transferida para uma sede própria em junho de 2021, durante a gestão do prefeito Valdomiro Sobrinho. Na ocasião, o serviço passou a funcionar no prédio do antigo Sicredi, localizado na Avenida Campo Grande.

    A Prefeitura informou que os serviços serão retomados normalmente no novo endereço a partir do dia 30 de junho e pede a compreensão da população durante o período de transição.

    Com informações: TV Sobrinho

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