Farmácia Municipal de Mundo Novo passará a atender em novo endereço a partir de 30 de junho

Mudança suspenderá os atendimentos no dia 29; pacientes que utilizam medicamentos contínuos devem antecipar a retirada

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

A Farmácia Municipal de Mundo Novo passará a funcionar em um novo endereço a partir da próxima terça – feira (30)

O atendimento será realizado em frente ao Posto de Saúde Central (UBS Dr. Valdir Pazzoti).

Em razão da mudança e da organização interna da estrutura, o atendimento ao público ficará suspenso na segunda-feira (29).

A orientação da administração municipal é para que pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos antecipem a retirada dos remédios, evitando interrupções no tratamento.

A Farmácia Municipal já funcionou na Unidade Básica de Saúde Central Valdir Pazzoti mas foi transferida para uma sede própria em junho de 2021, durante a gestão do prefeito Valdomiro Sobrinho. Na ocasião, o serviço passou a funcionar no prédio do antigo Sicredi, localizado na Avenida Campo Grande.

A Prefeitura informou que os serviços serão retomados normalmente no novo endereço a partir do dia 30 de junho e pede a compreensão da população durante o período de transição.

Com informações: TV Sobrinho