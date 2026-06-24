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    Governo de Mundo Novo realiza a 8ª Conferência Municipal de Saúde

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira (22), no Centro de Convivência do Idoso (Conviver), a 8ª Conferência Municipal de Saúde. O evento reuniu autoridades, profissionais da área da saúde, representantes da sociedade civil e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para debater propostas e ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.

    A conferência é um importante espaço de participação popular, destinado à discussão de melhorias e à construção de políticas públicas para o SUS, permitindo que a comunidade contribua com sugestões e demandas para o aperfeiçoamento dos serviços de saúde.

    Participaram da abertura do evento a prefeita Rosária Lucca Andrade, o presidente da Câmara Municipal, Jeferson Cavalcante “Pinduca”, os vereadores Kaudi e Ravine, o secretário municipal de Saúde, Fábio Doná, Halex Mairton Barbosa Gomes, técnico de Gestão em Saúde e Planejamento Estratégico, e Rosângela, técnica em Planejamento Estratégico e Gestão em Saúde, além de servidores, profissionais da saúde e representantes de diversos segmentos da comunidade.

    Durante a programação, os participantes discutiram temas relacionados ao acesso aos serviços de saúde, à qualidade do atendimento e às estratégias para o fortalecimento das políticas públicas do setor. As propostas apresentadas servirão como base para o planejamento e aprimoramento das ações de saúde no município.

    A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Mundo Novo com a gestão participativa e com a construção de uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e acessível para toda a população.

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