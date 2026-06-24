Polícia Civil e Energisa realizam ação conjunta de combate ao furto de energia em Mundo Novo

Comunicação/Polícia Civil –

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Mundo Novo, em parceria com a Energisa, realiza nesta quarta-feira (24) uma ação de fiscalização e combate ao furto de energia elétrica no município.

A operação mobilizou uma força-tarefa, composta por 15 equipes técnicas da Energisa, 3 coordenadores, 3 equipes da Polícia Civil, um delegado e peritos criminais, que atuaram de forma integrada na identificação e apuração de irregularidades relacionadas ao consumo de energia elétrica.

Trinta e quatro pontos foram mapeados, até o presente momento e seis pessoas conduzidas para a delegacia.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento de crimes que causam prejuízos à coletividade, comprometem a segurança das instalações elétricas e colocam em risco a vida da população. O furto de energia, além de configurar crime previsto no Código Penal, pode provocar acidentes graves, incêndios, interrupções no fornecimento e prejuízos econômicos significativos.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as perdas não técnicas, decorrentes principalmente de furtos e fraudes de energia, representam prejuízos superiores a R$ 10 bilhões por ano ao setor elétrico brasileiro, impactando consumidores e investimentos destinados à melhoria da qualidade do fornecimento de energia.

O Delegado Titular de Mundo Novo, Cleber Dorneles, destacou que a integração entre a Polícia Civil, a Perícia Criminal e a Energisa têm se mostrado fundamental para o enfrentamento desse tipo de delito, permitindo ações mais eficientes e resultados expressivos em benefício da sociedade.

A ação contou ainda com o apoio da área de Relações Institucionais da Energisa, representada por Denise Simões.

Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone 0800 722 7272, canal disponibilizado pela Energisa para comunicação de irregularidades.

Com informações: TV Sobrinho