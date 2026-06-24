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    PRF apreende caminhão com 2,7 toneladas de maconha na BR-163 entre Toledo e Cascavel

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Uma ação integrada de segurança pública na rodovia BR-163, entre Toledo e Cascavel, resultou na apreensão de 2 toneladas e 721 quilos de maconha.

    O entorpecente era transportado de forma oculta em um veículo de carga e foi descoberto após equipes policiais identificarem comportamento suspeito e contradições nas informações prestadas pelo condutor durante uma fiscalização de rotina.

    A abordagem ocorreu na tarde desta terça-feira (23), no km 224 da rodovia, em Sede Alvorada, distrito de Cascavel. O caminhão, que havia saído de Guaíra, foi interceptado por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da ROTAM, do 19º Batalhão da Polícia Militar, durante uma operação conjunta.

    Segundo o policial rodoviário federal Willian Pascoal, o motorista apresentou informações desencontradas sobre a viagem e não soube informar qual seria o material que transportaria após buscar uma carga na região Norte do Paraná, o que levantou suspeitas entre os agentes.

    Durante a inspeção minuciosa, as forças de segurança localizaram um fundo falso instalado no teto da cabine e também no teto da carroceria do caminhão. No compartimento oculto estavam armazenados centenas de tabletes da droga, que totalizaram 2.721 quilos após a pesagem oficial.

    O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, junto com a carga e o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para o registro da ocorrência e procedimentos legais cabíveis.

    Com informações: Ponto da Notícia

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