Naviraí – Prepare o bolso: Prefeitura avança com Zona Azul para estacionamento

Projeto de estacionamento rotativo pago será apresentado a empresários das ruas México e Alagoas, com previsão de implantação em 2027.

A Prefeitura de Naviraí avança nos preparativos para implantar a Zona Azul no centro da cidade. O projeto, que prevê estacionamento rotativo pago em vias públicas, será apresentado a empresários das ruas México e Alagoas em reunião nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 7h, no auditório da ACEN.

A convocação foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Naviraí em conjunto com o Núcleo Municipal de Trânsito. Mas, embora a ACEN participe como entidade parceira na mobilização dos comerciantes, o debate central está no avanço de uma medida ligada ao cronograma da Prefeitura e que, na prática, pode colocar mais uma despesa na rotina de motoristas que precisam estacionar na região central.

O encontro será conduzido por representantes do Núcleo de Trânsito, que devem apresentar a parte técnica do projeto e esclarecer dúvidas operacionais. Também está previsto espaço para manifestações, sugestões e questionamentos dos lojistas, justamente os primeiros a sentir qualquer mudança no fluxo de clientes e no uso das vagas próximas aos estabelecimentos.

A previsão oficial para a efetivação da Zona Azul nas ruas do centro é 10 de julho de 2027. Até lá, o discurso é de organização da mobilidade urbana e democratização das vagas. Ainda assim, o ponto que mais interessa ao cidadão é simples: trata-se de um modelo pago para usar vagas públicas, e a publicação não informa valores, regras de cobrança ou detalhes sobre fiscalização.

Em tese, o estacionamento rotativo pode aumentar a circulação de veículos e evitar que uma mesma vaga fique ocupada por longos períodos. O problema é que qualquer cobrança criada sobre o espaço público precisa ser muito bem explicada antes de sair do papel, especialmente em uma cidade onde comerciantes, trabalhadores e consumidores já convivem com custos cada vez maiores no dia a dia.

FONTE: Site Diário do Interior