MAIS DE 4 MILHÕES DE REAIS FORAM INVESTIDOS NA ESCOLA JARDIM PRIMAVERA, EM ITAQUIRAÍ

Um dos maiores investimentos já feitos na educação municipal se concretizou nesta terça-feira (14), com a inauguração das novas instalações da Escola Municipal Jardim Primavera, apresentação de novos uniformes e entrega de kits pedagógicos para os professores da rede municipal de ensino. A unidade escolar do Jardim Primavera recebeu seis novas salas de aulas, passarela de acesso, sala multiuso, estacionamento, novos banheiros, revitalização da quadra esportiva, nova fachada e reforma de toda estrutura já existente.

Os recursos para as referidas obras ultrapassaram os R$ 3,3 milhões (três milhões e trezentos mil reais). “Todo dinheiro aplicado é oriundo de recursos próprios do nosso município. É o dinheiro arrecadado com impostos retornando para toda população”, observou Thalles.

Em uma ação inédita a Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria de Educação, apresentou os novos uniformes que serão entregues para todos os estudantes da rede municipal de ensino, incluindo os alunos dos Centros de Educação Infantis (CEIs).

“O uniforme escolar é um sonho realizado, que favorece os alunos à medida que proporciona economia para as famílias além de igualdade, organização e segurança, uma vez que, uniformizados, os estudantes são facilmente identificados dentro e fora das escolas” disse o prefeito de Itaquiraí.

São mais de R$ 1 milhão investido na aquisição de: Sacochilas, bermudas de helanca e suplex, shorts saias, camisetas com mangas e regatas, meias antiderrapantes, sandálias, papete e tênis, que irão beneficiar aproximadamente 3 mil alunos, bem como um conjunto de agasalho que será entregue posteriormente.

“Além dos investimentos nas estruturas física de todas as unidades de ensino do município, iremos entregar, para todos os nossos professores, kits pedagógicos completos, com 12 itens, é também uma forma de agradecimento aos nossos mestres”, enfatizou Thalles.

A secretária de educação, Sílvia, observou que: “A nossa missão é transformar a educação e a administração do prefeito Thalles tem nos proporcionado fazer grandes investimentos, todas as unidades de educação do município receberam melhorias em suas estruturas. E agora, iremos entregar uniformes para todos os estudantes da rede municipal de ensino e kits pedagógicos aos professores. Tudo isso traz um conforto a mais para as nossas crianças, professores e também para as famílias ”, pontuou a gestora educacional.

Após as falas das autoridades, deu-se início a prova dos uniformes onde os alunos do município fizeram um pequeno desfile, exibindo as vestimentas que serão entregues aos estudantes da rede municipal. Os presentes também puderam se encantar com ginastas da Escolinha Municipal de Ginástica Rítmica que, sob o comando da Profª Elisangela mostram a cada nova apresentação mais dedicação e aperfeiçoamento. O encerramento aconteceu com a palestra da personagem Maria Quitéria, que apresentou uma peça teatral com o tema: ENDO PARAPSICOLOGIA AMORFA DA PESSOA HUMANA.

O prefeito de Itaquiraí destacou a importância da câmara municipal: “São parceiros, temos uma câmara municipal que trabalha em sintonia com a nossa administração, sempre aprovando os nossos projetos que vão ao encontro dos anseios da nossa gente, além de nos trazerem diversas demandas da nossa população, deixo registrado meu respeito e admiração por todos”, disse.

“Não posso deixar de agradecer a todos os professores e servidores municipais que dia após dia se dedicam, junto conosco, no sentido de melhorar ainda mais a educação do nosso município”, finalizou Thalles ao desejar um abençoado ano letivo a todos estudantes, professores e colaboradores da educação municipal.