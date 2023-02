ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MUNDO NOVO BUSCA NOVAS PARCERIAS JUNTO À PREFEITURA

Aconteceu na manhã de quarta-feira, importante reunião com a diretoria da Associação Comercial, no gabinete do prefeito Valdomiro Sobrinho para apresentação da equipe e a formação de novas parcerias.

A equipe da ACEMN está composta pela presidente Paula Ferro, vice-presidente André Morra, tesoureira Noeli Colman e a gestora executiva Fernanda Galvani.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, também presente no encontro, “a tendência é aumentar a parceria da Associação com o Governo de Mundo Novo”.

Alguns assuntos como, feiras ponta de estoque e natal de luz, além de outras parcerias foram os assuntos tratados. (Nota e foto: Carina Yano/Semcos)