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    Governo de Mundo Novo autoriza início da reforma do Terminal Rodoviário

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Prefeitura de Mundo Novo oficializou nesta segunda-feira (18) a ordem de início dos serviços para a reforma geral do Terminal Rodoviário. O documento foi assinado pela prefeita Rosária Lucca Andrade, Jair Fortunato, representantes da empresa responsável pela execução da obra, do gerente geral Paulo Lourenço, Diretor do terminal Rodoviário Joelington Wazlawick e dos vereadores; Jader Moreira, Gessé Ferreira, Neivaldo Francisco Bau (Quexada), Valdenir de Sousa Francisco (Ravini), Élcio Rodrigues.
    A reforma será realizada pela empresa Construl Engenharia e Construção LTDA, vencedora do processo licitatório de Concorrência Pública nº 01/2026. O investimento total será de R$ 300 mil, com prazo de execução de 120 dias corridos e vigência contratual de 12 meses.
    De acordo com a ordem de serviço, os trabalhos terão início no dia 25 de maio de 2026, com previsão de conclusão em 22 de setembro deste ano. A obra contempla melhorias estruturais e modernização do terminal, visando oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de atendimento para passageiros e trabalhadores que utilizam diariamente o espaço público.
    A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou a importância do investimento para o município.
    “Estamos trabalhando para melhorar os espaços públicos e garantir mais qualidade no atendimento à população. A reforma do Terminal Rodoviário é uma demanda importante e vai proporcionar mais conforto e dignidade para quem utiliza o local”, afirmou.
    O fiscal do contrato será o engenheiro Lucas Vinicius Rezende de Oliveira, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços.
    A administração municipal reforça que a obra faz parte do compromisso do Governo de Mundo Novo com a melhoria da infraestrutura urbana e a valorização dos espaços públicos do município.
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