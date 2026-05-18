Datafolha: No 1º turno, Lula aparece com 38%; Flávio marca 35%

A pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (16) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, aparece Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

O levantamento foi feito na terça (12) e quarta-feira (13), sendo que a maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação de conversas entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Já os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) oscilaram dentro da margem de erro. Ambos registram agora 3% de intenção de votos.