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    Datafolha: No 1º turno, Lula aparece com 38%; Flávio marca 35%

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (16) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, aparece Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

    O levantamento foi feito na terça (12) e quarta-feira (13), sendo que a maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação de conversas entre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro.

    Já os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) oscilaram dentro da margem de erro. Ambos registram agora 3% de intenção de votos.

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