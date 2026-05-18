Governo de Mundo Novo avança com obras e melhorias urbanas no Bairro Mila

O Governo de Mundo Novo segue avançando com ações de infraestrutura urbana e iniciou mais uma importante etapa dos serviços de implantação de fresas no Bairro Mila. O trabalho tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da região.

As equipes intensificaram os serviços nas ruas do bairro, realizando a aplicação do material reaproveitado da BR-163, contribuindo para amenizar problemas causados pela poeira e lama em vias sem pavimentação.

O andamento das obras foi acompanhado pelo vice-prefeito Evaldo Carlos, pelo diretor de Infraestrutura Mário Chueng e pela equipe técnica da Prefeitura, que vistoriaram de perto os trabalhos executados.

Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte do compromisso do Governo de Mundo Novo em levar melhorias para todos os bairros da cidade.

“Nosso objetivo é transformar a realidade dos bairros, garantindo mais dignidade, mobilidade e infraestrutura para a população”, destacou a gestão durante a fiscalização dos serviços.

As fresas utilizadas foram retiradas da BR-163 pela concessionária Motiva Pantanal e doadas ao município para reaproveitamento em bairros que ainda não possuem pavimentação asfáltica, funcionando como uma solução paliativa enquanto novos investimentos em infraestrutura são planejados.