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    Caminhonete é furtada em Guaíra e recuperada pela PRF minutos depois

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Uma Toyota Hilux SW4 foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucos minutos após ser furtada em Guaíra, na tarde de sexta-feira (15), antes de ser levada para o Paraguai. Um adolescente de 16 anos foi apreendido durante a ação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

    Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, o furto foi registrado por volta das 13h30. A vítima relatou que havia deixado a caminhonete estacionada em frente à residência, trancada e sem as chaves, por poucos minutos. Ao retornar, percebeu que o veículo já não estava mais no local.
    Dentro da Hilux estavam pertences pessoais e aproximadamente R$ 1,5 mil em dinheiro.
    Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que a caminhonete havia sido interceptada no posto da PRF, sendo recuperada antes da travessia para o país vizinho. Segundo as informações da PRF, a Hilux SW4 não possuía chave para funcionamento no momento da abordagem.
    O adolescente apreendido afirmou à Polícia que outro homem teria praticado o furto e que sua função seria apenas realizar a travessia da caminhonete para o Paraguai, recebendo cerca de R$ 1 mil pelo transporte.
    A ocorrência foi encaminhada para a 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, responsável pelos procedimentos do caso.
    Com informações: Ponto da Notícia
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