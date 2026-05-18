Caminhonete é furtada em Guaíra e recuperada pela PRF minutos depois

Uma Toyota Hilux SW4 foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucos minutos após ser furtada em Guaíra, na tarde de sexta-feira (15), antes de ser levada para o Paraguai. Um adolescente de 16 anos foi apreendido durante a ação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, o furto foi registrado por volta das 13h30. A vítima relatou que havia deixado a caminhonete estacionada em frente à residência, trancada e sem as chaves, por poucos minutos. Ao retornar, percebeu que o veículo já não estava mais no local.

Dentro da Hilux estavam pertences pessoais e aproximadamente R$ 1,5 mil em dinheiro.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que a caminhonete havia sido interceptada no posto da PRF, sendo recuperada antes da travessia para o país vizinho. Segundo as informações da PRF, a Hilux SW4 não possuía chave para funcionamento no momento da abordagem.

O adolescente apreendido afirmou à Polícia que outro homem teria praticado o furto e que sua função seria apenas realizar a travessia da caminhonete para o Paraguai, recebendo cerca de R$ 1 mil pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, responsável pelos procedimentos do caso.

Com informações: Ponto da Notícia