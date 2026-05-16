Polícia Civil de Mundo Novo identifica autor de furto, prende receptador e recupera implemento agrícola furtado

A Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificou o autor de um furto ocorrido em uma propriedade rural do município e conseguiu recuperar um implemento agrícola subtraído durante a ação criminosa.

Após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram diligências e levantamentos investigativos, conseguindo identificar o suspeito responsável pelo furto. Durante as investigações, a equipe também localizou o implemento agrícola em posse de um receptador.

O homem que estava com o objeto furtado foi preso em flagrante pelo crime de receptação, enquanto o implemento agrícola foi apreendido e posteriormente restituído ao proprietário.

As investigações prosseguem para conclusão do inquérito policial e adoção das demais medidas cabíveis.

Com informações Polícia Civil de Mundo Novo, ms