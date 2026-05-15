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    Polícia Civil de Mundo Novo identifica, prende autor e recupera objetos furtados de salão de cabeleireiro

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificou e prendeu, o autor de um furto ocorrido em um salão de cabeleireiro nessa madrugada.

    Após diligências rápidas e levantamento de informações, os policiais conseguiram localizar o suspeito e recuperar os objetos furtados do estabelecimento.

    O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar se ele possui envolvimento em outros furtos ocorridos recentemente no município.

    Com informações Polícia Civil de Mundo Novo, ms

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