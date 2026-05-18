Anvisa suspende corticoide e medicamento para colesterol

Laboratórios promovem recolhimento voluntário dos produtos
esta segunda-feira (18/5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso do fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), produzido pela Hypofarma.
A empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 25091566 do produto em razão de turvação da solução quando diluído em associação com determinados medicamentos.
Cimed
Já a Cimed Industria SA, em virtude de suspeita de mistura de embalagem de cartucho de Rosuvastatina 20 mg no lote 2424299 de Atorvastatina cálcica 40mg comunicou o recolhimento voluntário dos lotes 2424299 de ambos os medicamentos. A Anvisa também suspendeu a venda, a distribuição e o uso do produto.
Sem registro
Nesta segunda, a Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro:
Composto Cura Tudo
Composto Anti-álcool
Garrafada Cura Tudo
Ki Sinusite/Rinite
Composto Saúde do Homem
Composto Tira Fumo
Composto para Diabetes
Composto Taradão
Composto para Psoríase
Garrafada do Seu Geraldo
A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde:
Composto Anti-Diabetes
Valeriana Composta
Erva Baleeria
7 Magnésios
Leia a Resolução (RE) 2.001 e RE 2.002 no Diário Oficial da União (DOU).
Com informações: Anvisa