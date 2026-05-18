Anvisa suspende corticoide e medicamento para colesterol

Laboratórios promovem recolhimento voluntário dos produtos

esta segunda-feira (18/5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso do fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), produzido pela Hypofarma.

A empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 25091566 do produto em razão de turvação da solução quando diluído em associação com determinados medicamentos.

Cimed

Já a Cimed Industria SA, em virtude de suspeita de mistura de embalagem de cartucho de Rosuvastatina 20 mg no lote 2424299 de Atorvastatina cálcica 40mg comunicou o recolhimento voluntário dos lotes 2424299 de ambos os medicamentos. A Anvisa também suspendeu a venda, a distribuição e o uso do produto.

Sem registro

Nesta segunda, a Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro:

Composto Cura Tudo

Composto Anti-álcool

Garrafada Cura Tudo

Ki Sinusite/Rinite

Composto Saúde do Homem

Composto Tira Fumo

Composto para Diabetes

Composto Taradão

Composto para Psoríase

Garrafada do Seu Geraldo

A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde:

Composto Anti-Diabetes

Valeriana Composta

Erva Baleeria

7 Magnésios

Leia a Resolução (RE) 2.001 e RE 2.002 no Diário Oficial da União (DOU).

Com informações: Anvisa