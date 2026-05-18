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    Anvisa suspende corticoide e medicamento para colesterol

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Laboratórios promovem recolhimento voluntário dos produtos

    esta segunda-feira (18/5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso do fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), produzido pela Hypofarma. 

    A empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 25091566 do produto em razão de turvação da solução quando diluído em associação com determinados medicamentos.  

    Cimed 

    Já a Cimed Industria SA, em virtude de suspeita de mistura de embalagem de cartucho de Rosuvastatina 20 mg no lote 2424299 de Atorvastatina cálcica 40mg comunicou o recolhimento voluntário dos lotes 2424299 de ambos os medicamentos. A Anvisa também suspendeu a venda, a distribuição e o uso do produto.  

    Sem registro 

    Nesta segunda, a Agência determinou ainda a apreensão, além da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos seguintes medicamentos por falta de registro, notificação ou cadastro: 

    Composto Cura Tudo 

    Composto Anti-álcool 

    Garrafada Cura Tudo 

    Ki Sinusite/Rinite 

    Composto Saúde do Homem 

    Composto Tira Fumo 

    Composto para Diabetes 

    Composto Taradão 

    Composto para Psoríase 

    Garrafada do Seu Geraldo 

    A medida também atinge todos os lotes dos seguintes fitoterápicos da Marca Status Verde: 

    Composto Anti-Diabetes  

    Valeriana Composta  

    Erva Baleeria  

    7 Magnésios  

    Leia a Resolução (RE) 2.001 e RE 2.002 no Diário Oficial da União (DOU).

    Com informações: Anvisa

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