    Maio Laranja: Mundo Novo realiza abertura da campanha neste 18 de Maio

    Gilmar Prado oliveira
    Nesta segunda-feira (18), o Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CREAS, realizou a abertura da campanha Maio Laranja, mobilização nacional voltada à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
    A ação reuniu representantes de diversos setores e instituições do município em um momento de conscientização, mobilização social e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência.
    A secretária municipal de Assistência Social, Eliane Rocha, e a diretora Leila acompanharam a abertura da campanha e destacaram a importância da conscientização e da proteção das crianças e adolescentes.
    Estiveram presentes representantes do Conselho Tutelar, CREAS, Coordenadoria da Mulher, CMDCA, CRAS Universitário, CRAS São Jorge, Cadastro Único, DEMUTRAN, Unidade de Acolhimento e Conviver Daute Conceição. Também participaram escolas municipais e instituições parceiras como APAE, Castelo Branco, Mickey e FOCA. O vereador Élcio Rodrigues também esteve presente na ação.
    Durante as próximas semanas, a campanha contará com atividades educativas, orientações, reuniões com famílias, ações recreativas e momentos de conscientização envolvendo crianças, adolescentes e toda a comunidade.
    O Maio Laranja reforça a importância da proteção das crianças e adolescentes, incentivando a prevenção, o cuidado e a denúncia de qualquer forma de violência.
