THALLES TOMAZELLI: IMPLEMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM ITAQUIRAÍ

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria de Agricultura, adquiriu recentemente duas ensiladerias de área total. Os equipamentos agrícolas receberam um investimento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de recursos próprios do município e eram aguardados há muito tempo pelos pequenos produtores.

As máquinas serão integradas ao conjunto de implementos agrícolas da Secretaria de Agricultura e Pecuária, e estarão à disposição dos pequenos produtores. De acordo com o secretário de agricultura, Ricardinho, os implementos são um pouco diferentes dos demais adquiridos até então pela administração. “Essas novas ensiladerias são de área total, que permitem pegar mais de uma fileira da plantação por vez”, disse.

O prefeito Thalles Tomazelli, destacou que busca de diversas formas auxiliar e apoiar os pequenos produtores, pois a agricultura é o principal propulsor da economia, além do mais importante, levar alimentos à mesa das pessoas. “Trabalhamos com intuito de baratear o custo para os agricultores familiares, melhorando a produção, gerando mais renda e beneficiando a todos. Nosso desejo, no entanto, é proporcionar um atendimento ainda mais amplo, incentivando e apoiando o pequeno produtor”, pontuou o prefeito de Itaquiraí.