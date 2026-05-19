PM cumpre dois mandados de prisão em menos de 30 minutos em Guaíra

A Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão na manhã de segunda-feira (18), em Guaíra. As ocorrências foram registradas com cerca de 20 minutos de diferença e mobilizaram equipes policiais em pontos distintos da cidade.

O primeiro caso aconteceu por volta das 10h, nas proximidades do Posto de Saúde Central. Conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, os policiais receberam denúncias indicando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria na região.

Com apoio da equipe de Rádio Patrulha, os militares localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Após ser informado sobre a ordem judicial, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exame de lesão corporal e, posteriormente, levado à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já a segunda prisão ocorreu por volta das 10h20, após equipes receberem informações de monitoramento eletrônico apontando a presença de outro foragido em uma empresa da cidade.

Os policiais realizaram buscas no terreno e localizaram o homem nos fundos do imóvel. Segundo a PM, ele tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Após a prisão, o suspeito também foi encaminhado à UPA para exame de lesão corporal e, na sequência, levado à Penitenciária Estadual de Guaíra. Conforme o boletim policial, o mandado estava relacionado ao artigo 157 do Código Penal, referente ao crime de roubo.

Com informações: Ponto da Notícia