Obras na BR-163 no MS impactarão trânsito em Guaíra nesta terça-feira

Obras programadas na BR-163, em trecho localizado no Mato Grosso do Sul, devem provocar impactos no trânsito em Guaíra durante a terça-feira (19). A intervenção operacional será realizada entre os quilômetros 0 e 2, na divisa entre os estados, com início previsto para às 8h e término às 17h.

A situação deve afetar principalmente o fluxo de veículos na Avenida Almirante Tamandaré, um dos principais acessos ao município e rota utilizada diariamente por motoristas que seguem em direção ao Mato Grosso do Sul, regiões Norte do país e também ao Paraguai, por meio da Ponte Ayrton Senna.

Segundo as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, o trecho concentra intenso movimento de veículos leves, caminhões e ônibus, o que poderá causar lentidão e alterações temporárias na mobilidade ao longo do dia.

A administração municipal esclareceu que a obra não é de responsabilidade da Prefeitura de Guaíra, atuando apenas no apoio à divulgação das informações e orientação da população em razão dos reflexos no trânsito da cidade e da região.

A recomendação aos condutores é para que redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, principalmente nos horários de maior movimento.

Com informações: Ponto da Notícia