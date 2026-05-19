terça-feira,
19/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesObras na BR-163 no MS impactarão trânsito em Guaíra nesta terça-feira
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíra

    Obras na BR-163 no MS impactarão trânsito em Guaíra nesta terça-feira

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Obras programadas na BR-163, em trecho localizado no Mato Grosso do Sul, devem provocar impactos no trânsito em Guaíra durante a terça-feira (19). A intervenção operacional será realizada entre os quilômetros 0 e 2, na divisa entre os estados, com início previsto para às 8h e término às 17h.
    A situação deve afetar principalmente o fluxo de veículos na Avenida Almirante Tamandaré, um dos principais acessos ao município e rota utilizada diariamente por motoristas que seguem em direção ao Mato Grosso do Sul, regiões Norte do país e também ao Paraguai, por meio da Ponte Ayrton Senna.
    Segundo as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, o trecho concentra intenso movimento de veículos leves, caminhões e ônibus, o que poderá causar lentidão e alterações temporárias na mobilidade ao longo do dia.
    A administração municipal esclareceu que a obra não é de responsabilidade da Prefeitura de Guaíra, atuando apenas no apoio à divulgação das informações e orientação da população em razão dos reflexos no trânsito da cidade e da região.
    A recomendação aos condutores é para que redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, principalmente nos horários de maior movimento.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Datafolha: No 1º turno, Lula aparece com 38%; Flávio marca 35%
    Próximo artigo
    PM cumpre dois mandados de prisão em menos de 30 minutos em Guaíra

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: