Polícia Militar de Mundo Novo prende indivíduo acusado de tráfico de drogas

Leandro Diniz da Silva, de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar da cidade de Mundo Novo, acusado do crime de tráfico de drogas. Durante patrulhamento pela Avenida Dom Pedro, uma guarnição da Polícia Militar, avistou dois indivíduos que ao verem a viatura policial fizeram o retorno do caminho que seguiam levantando a suspeita de que poderiam estar com algo ilícito.

Diante da suspeita a guarnição realizou a abordagem dos dois indivíduos de frente a uma residência, e ao serem questionado pelo motivo de terem tentado fugir confessaram que estavam fazendo uso cocaína.

Segundo os dois indivíduos, eles teriam usado a droga na residência de Leandro, casa esta onde eles foram abordados na frente. A guarnição então chamou por Leandro que demorou para atender os policiais e abrir a porta.

Após abrir a porta ele foi questionado o porque da demora e acabou confessando ter jogado dinheiro e cerca de 10 papelotes de cocaína no vaso sanitário.

A guarnição da Polícia Militar acionou os Delegados da Polícia Civil que compareceram no local e encontraram no interior da residência pequenas porções de cocaína e materiais para a embalagem da droga.

Diante dos fatos, Leandro recebeu voz de prisão sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de droga. Ao passar pela audiência de custódia, o Juiz decretou pela sua prisão preventiva.

Fonte: TánaMídia Naviraí