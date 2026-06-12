Com Neymar, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa

A editoria incluiu 118 jogadores que passam a integrar a coleção após a divulgação das listas de convocados

A Panini lançou nesta quinta-feira (11) a pré-venda do pacote de atualização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026. O chamado “Update Set” incluiu 118 jogadores que passaram a integrar oficialmente a coleção após a divulgação das listas de convocados.

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No valor de R$ 119,90, a entrega do pacote está prevista para a segunda quinzena de julho. Já a finalíssima do Mundial está marcada para o dia 19 do mesmo mês.

Segundo informou a editora, entre os novos cromos de jogadores estão: Neymar, Manuel Neuer e Pau Cubarsí. Eles ficaram fora do álbum lançado, em 25 de abril, com 18 atletas na página de cada seleção.

Além de Neymar, não estavam no rol do Brasil outros 12 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para compor a Seleção Brasileira no Mundial. São eles: Endrick, Ederson, Leo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Danilo, Rayan Bremer, Weverton, Ibañez, Igor Thiago e Douglas Santos.

A Panini havia também incluído Éder Militão, Rodrygo, Estêvão, Bento e João Pedro. Eles não foram chamados por Ancelotti para o torneio na América do Norte.

Com informações: Jovem Pan