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    JAPORÃ: Equipe da Assistência Social conquista Selo Nacional do SUAS

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A equipe da secretaria municipal de Japorã, coordenada pelo secretário Jezuel Rodrigues, recebeu durante o  4º Congresso de Municípios do MS, organizado pela Assomasul, o Selo FNAS, entregue a nível nacional aos municípios dos Estados eu cumpriram todas metas e aplicação das verbas recebidas através do SUAS-Sistema Único de Assistência Social.

    O Selo é entregue às cidades que bateram metas de assistência, aplicaram 100% as verbas e comprovaram através de relatórios exigidos pelo Governo Federal. No Cone Sul, além de Japorã apenas outros quatro municípios receberam o Selo FNAS.

    Para Jezuel “agradeço a confiança e o apoio do prefeito Malaquias e da vice Aninha, que nos dão total liberdade ara trabalhar e nos apóiam em todas as ações sociais que visem diminuir  as desigualdades sociais, ainda  um grande problema em nosso município, e é claro, agradeço a toda nossa equipe, comprometida com o bem estar dos japorãenses, em especial aquelas famílias que necessitam da mão amiga dos governos municipal e federal.”.

    SELO FNAS

    Para o prefeito Vitor Cunha-Malaquias  “esse Selo não é apenas um dado técnico, é  reconhecimento do governo Federal de que temos uma gestão comprometida com quem mais precisa, prova de que tratamos o dinheiro público com transparência e responsabilidade e todas as metas foram alcançadas com excelência e parabenizo toda a equipe da Assistência Social de Japorã pelo belo trabalho”, afirmou o prefeito. (Fonte: OLiberalNews)

     

    Com informações: Panorama do MS

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