Policia Civil de Mundo Novo deflagra segunda fase da operação “Hermes”

A Polícia Civil através da delegacia de Mundo Novo, deflagrou na tarde de sexta-feira (18) a segunda fase da operação “Hermes” que visa elucidar um roubo majorado ocorrido no dia 15 do mês de Outubro, no município. Na oportunidade, cinco indivíduos armados adentraram em uma residência localizada em uma chácara, rendendo e fazendo reféns a família de um advogado da cidade. Após a subtração de vários pertences, os bandidos fugiram levando um veículo Toyota Corolla.

Na primeira fase da operação desencadeada no último dia 05, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão, todos em Mundo Novo e realizaram prisões em flagrante.

Com a avançar das investigações, o Delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva de cinco suspeitos, sendo três brasileiros e dois paraguaios. Todos os pedidos foram deferidos e as prisões decretadas pelo Poder Judiciário.

Foram cumpridos em Mundo Novo, dois mandados de prisões. Outros três suspeitos já são considerados foragidos.

