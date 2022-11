Força Tática apreende carreta carregada com mil caixas de cigarros de origem paraguaia

Na madrugada deste sábado (19), a equipe da Força Tática do 12º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí realizou a apreensão de mil caixas de cigarros de origem estrangeira, marca GIFF. A apreensão ocorreu durante patrulhamento no município de Mundo Novo, aonde a equipe de policias militares da Força Tática avistaram escondida atrás de uma área de vegetação fechada nas margens da rodovia BR-163, uma carreta Mercedes-Benz estacionada e com os faróis acesos. Ao fazerem uma verificação na carreta, os policiais constataram que a mesma estava carregada com caixas de cigarros paraguaios. Busca pelas imediações foram realizadas porem o motorista da carreta não foi localizado. A carreta juntamente com o carregamento de cigarros foi apreendida e encaminhada a para Receita Federal de Mundo Novo. Segundo a polícia, essa apreensão gerou um prejuízo ao crime de cerca de R$3.000,000 (três milhões de reais).

Fonte: Jornal do Conesul