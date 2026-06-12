Homem é preso com haxixe marroquino após tentativa de fuga em Guaíra

A Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na segunda-feira (9), em Guaíra, durante uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 2,1 quilos de haxixe marroquino do tipo “ICE”, além de veículos, embarcações, equipamentos eletrônicos e mercadorias de origem estrangeira.

Conforme as informações divulgadas pelas autoridades, a ação teve início após o recebimento de denúncias indicando que uma embarcação poderia estar sendo utilizada para o transporte de entorpecentes vindos do Paraguai e distribuídos no Paraná. A partir disso, as equipes iniciaram diligências de monitoramento na região.

Durante a operação, um veículo suspeito foi identificado circulando por Guaíra. Ao perceber a aproximação policial, o condutor desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, sendo localizado posteriormente em sua residência.

No imóvel, os policiais encontraram diversos pacotes com a droga escondidos nas proximidades do veículo utilizado pelo suspeito. Durante uma fiscalização mais detalhada, uma quantidade adicional do entorpecente também foi localizada em um compartimento oculto da embarcação.

As diligências seguiram em outro imóvel ligado ao investigado, onde foram apreendidas mercadorias de origem estrangeira sem comprovação de importação regular, além de uma embarcação com motor, uma motocicleta de alta cilindrada, dois drones, três celulares, um tablet, um veículo e outros materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia