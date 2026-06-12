Perseguição termina com apreensão de 752 pacotes de cigarros contrabandeados em Mundo Novo

Motorista tentou fugir de bloqueio da Polícia Militar na Linha Internacional, mas foi interceptado; carga avaliada em cerca de R$ 50 mil foi encaminhada à Receita Federal

Bravos Fronteira –

Na manhã desta quinta-feira (11), mais uma importante ação de combate aos crimes transfronteiriços foi realizada pela Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), no município de Mundo Novo.

Durante bloqueio policial montado na Linha Internacional, na região da Peneirinha, os policiais deram ordem de parada a um veículo VW Polo. No entanto, o condutor optou por fugir, furando o bloqueio e dando início a uma perseguição que exigiu rápida resposta, técnica e determinação da equipe policial.

Sem perder o contato visual com o veículo, os militares iniciaram o acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem alguns quilômetros adiante, encerrando a tentativa de fuga e impedindo que a carga ilícita chegasse ao seu destino.

Durante a vistoria no automóvel, foram encontrados 752 pacotes de cigarros de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país. Questionado pelos policiais, o autor relatou que transportaria a mercadoria até Naviraí-MS, de onde ela seguiria por barco com destino ao estado do Paraná.

A apreensão representa mais um duro golpe contra o contrabando na região de fronteira. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 50 mil, resultado que demonstra a eficiência das ações desenvolvidas pela Polícia Militar no enfrentamento aos crimes transfronteiriços.

A mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal de Mundo Novo, enquanto o autor foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, onde responderá pelo crime de contrabando.

Com informações: TV Sobrinho