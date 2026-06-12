NAVIRAÍ: Prefeitura fará revitalização da Praça Euclides Antônio Fabris

A Gerência de Obras da Prefeitura de Naviraí trabalha para iniciar, nos próximos dias, as obras de revitalização e melhor estruturação de um dos cartões postais da cidade: a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris.

Os recursos já estão alocados e, segundo o gerente Fabiano Costa, os trabalhos devem contemplar a reforma do calçamento no entorno, a cobertura do palco (coreto) e a construção de sanitários. “São ações que objetivam mudar a realidade da praça, melhorando o ambiente para receber a população em eventos e acolhendo quem passa diariamente pelo local”, afirma Fabiano.

Construída no ano da emancipação do município (1963), a praça recebeu, à época, a denominação de Praça Vera Cruz, em homenagem à colonizadora da cidade. Em 20 de novembro de 1973, por meio da Lei nº 93/73, o nome foi alterado para Praça Filinto Müller, em homenagem ao senador que representou o antigo Estado de Mato Grosso por quatro mandatos e presidiu o Senado Federal em 1973. Posteriormente, em 2004, a Lei Municipal nº 1.172, de 15 de setembro, modificou a nomenclatura para Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris.

A praça tem formato circular, sendo circundada por uma única rua, a partir da qual se inicia o modelo de traçado radial urbano de Naviraí. Esse sistema conta com vias de circulação amplas e largas que se dirigem do centro para a periferia. Esse desenho, em forma de teia de aranha, evidencia um bem-sucedido modelo de planejamento, que confere a Naviraí o título de melhor traçado urbano de Mato Grosso do Sul e um dos melhores do Brasil.

Com informações: Panorama do MS