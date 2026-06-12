Guaíra conquista Selo Diamante e recebe reconhecimento nacional em Brasília

O Município de Guaíra alcançou um dos mais importantes reconhecimentos do empreendedorismo brasileiro. Por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (SEDE), a Sala do Empreendedor recebeu o Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Categoria Diamante, durante cerimônia realizada em Brasília (DF), no dia 11 de junho.

A premiação representa o mais elevado nível de excelência concedido pelo Sebrae às Salas do Empreendedor do país. O selo distingue unidades que se destacam pela qualidade dos serviços oferecidos, pela eficiência dos processos de atendimento e pelo compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios.

A conquista coloca Guaíra em posição de destaque no cenário nacional e evidencia uma trajetória construída com planejamento, qualificação técnica e atenção permanente às necessidades dos empreendedores locais. O resultado reflete a busca constante pela modernização dos serviços públicos e pela criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico.

A avaliação realizada pelo Sebrae contempla diversos critérios, entre eles a estrutura física da unidade, a diversidade dos serviços disponibilizados, a capacitação da equipe, a efetividade dos atendimentos e o grau de satisfação dos usuários. O desempenho alcançado pela Sala do Empreendedor de Guaíra confirmou a excelência do trabalho desenvolvido junto à comunidade empresarial.

Com atuação estratégica para o crescimento econômico do município, a Sala do Empreendedor oferece suporte aos Microempreendedores Individuais (MEIs), orientações sobre formalização de empresas, acesso a linhas de crédito, capacitações, consultorias e informações essenciais para a gestão dos negócios. O espaço também fortalece a relação entre o poder público e o setor produtivo, que ampliou oportunidades para quem deseja empreender ou expandir suas atividades.

O reconhecimento nacional simboliza o compromisso do Município de Guaíra com políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e inovação. A premiação também valoriza o empenho dos servidores que atuam diretamente no atendimento aos empreendedores e reconhece a dedicação dos empresários guairenses, protagonistas do crescimento econômico local.

Ao conquistar o Selo Diamante, Guaíra reafirma sua vocação empreendedora e consolida sua imagem como município que investe em desenvolvimento, incentiva novos negócios e oferece condições para que empresas cresçam de forma sustentável. A distinção recebida em Brasília fortalece o protagonismo do município e projeta Guaíra entre as referências nacionais em atendimento e apoio ao empreendedor.

Portal Guaíra via Assessoria