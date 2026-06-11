Motocicleta furtada em comércio de Guaíra é recuperada em Terra Roxa

A motocicleta furtada em plena luz do dia em um estabelecimento comercial de Guaíra foi recuperada pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (09), no município de Terra Roxa. Um suspeito de envolvimento no crime já foi identificado.

O furto aconteceu enquanto o proprietário realizava atividades em um comércio da cidade. Ao retornar ao local onde havia deixado a motocicleta estacionada, percebeu que o veículo havia sido levado. O caso mobilizou as autoridades e teve sequência com as investigações policiais.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, a recuperação ocorreu após uma moradora de Terra Roxa comunicar que uma motocicleta suspeita havia sido abandonada em sua residência. Durante as diligências, os policiais constataram que se tratava do veículo furtado em Guaíra.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais, visando a posterior restituição ao proprietário.

A Polícia Civil informou que o principal suspeito da prática criminosa já foi identificado e dará continuidade às investigações para reunir elementos que possam subsidiar a adoção das medidas legais cabíveis e a responsabilização do autor dos fatos.

Com informações: Ponto da Notícia