Polícia Militar prende homem por injúria, homofobia e importunação sexual em estabelecimento comercial de Naviraí

A Polícia Militar de Naviraí foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação em um estabelecimento comercial na área central do município. No local, funcionários relataram que um cliente teria proferido comentários de cunho discriminatório contra um colaborador, além de exibir imagens com conteúdo de nudez para uma funcionária durante o atendimento, causando constrangimento e desconforto.

Durante a prisão em flagrante, o suspeito tentou fugir, sendo acompanhado e contido pela equipe policial algumas quadras adiante. Para garantir a segurança do próprio conduzido, dos policiais militares e de terceiros, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na legislação e nos protocolos operacionais.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, o combate à discriminação, à importunação sexual e a toda forma de violência ou desrespeito à dignidade das pessoas. A pronta resposta da equipe demonstra a importância da atuação policial na proteção da sociedade e na garantia do cumprimento da lei.