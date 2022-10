PREFEITURA DE IGUATEMI REALIZARÁ FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES.

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e participação de todas as Secretarias, realizará nesse domingo dia 23 de outubro uma tarde inesquecível em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, acontecerá na Praça João Francisco Lopes a partir da 14hs. A Festa, será marcada com muita alegria, animação, brincadeiras e brinquedos. O Prefeito Municipal Dr. Lídio Ledesma e a Secretária da Assistência Social, Cecília Welter Ledesma, convidam para a grandiosa festa que está sendo preparada para alegrar toda a garotada do Município.

Serão distribuídos: pipoca, doces, refrigerantes e outras guloseimas. Serão colocados diversos brinquedos para toda a criançada passar uma tarde super divertida.

Fonte: Kidão/Prefeitura de Iguatemi