EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA CONTOU COM EXTENSA PROGRAMAÇÃO

O “Outubro Rosa”, acontece anualmente com o objetivo principal de conscientizar a população feminina sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nessa quarta-feira (19), através de uma parceria entre a Câmara Municipal e as Secretarias de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Obras, foi realizado o evento-OUTUBRO ROSA- CÂMARA ABRAÇA ESTA LUTA. O evento, aconteceu no Plenário da Câmara de Iguatemi com início às 8hs e se estendeu até às 17hs.

A programação, ao longo do dia teve palestra com a Dra. Larissa Serraglio com o tema “CÂNCER DE MAMA: PREVENIR É UMA DAS MELHORES FORMAS DE VENCER”. Teve também, atendimentos de saúde, procedimentos estéticos além de distribuição de brindes. Tudo com o objetivo de estimular o público feminino sobre a importância dos exames preventivos. De acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil.

Os procedimentos estéticos com a presença de manicure, cabeleireira e designer sobrancelhas tudo gratuitamente. Foram colocados Profissionais da Saúde para a realização de preventivos relativos aos cuidados primários de saúde tais como: Aferição de Pressão Arterial, Biopedância e Atividades físicas.

Fonte: Kidão/Prefeitura de Iguatemi