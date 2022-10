Festa em comemoração ao Dia das Crianças reuniu milhares de pessoas na Praça Santos Tomazelli

A prefeitura de Itaquiraí por meio das secretarias municipais em parceria com a câmara de vereadores e apoio da Bello Alimentos, realizaram uma grande festa para comemorar o Dia da Crianças 2022. De acordo com os organizadores, cerca de três mil e quinhentas pessoas lotaram a principal praça do município.

As comemorações tiveram início na Escola Tertulina/Santa Rosa, na região do Complexo Santo Antônio, no dia 12, e no último domingo (16), a festa foi para as famílias da zona urbana e assentamentos do entorno. Para dar oportunidade a todas as crianças, o prefeito Thalles Tomazelli disponibilizou transporte em todos os assentamentos, além de percorrer, junto a primeira dama, Patrícia Gomes Meira e servidores municipais, os bairros mais distantes, distribuindo guloseimas para as crianças que não puderam comparecerem na ação social.

Ao total, foram servidos cinco mil cachorros quentes, mil e duzentos litros de refrigerantes, cinco mil kits de guloseimas, vinte e cinco quilos de pipoca, cinco mil sorvetes e algodão doce. As crianças também puderam se divertir com os personagens animados e andarem de trenzinho. Tudo isso, sem custo algum.

“A cada abraço, a cada aperto de mão, a cada sorriso, pudemos notar a felicidade das nossas crianças e também de suas famílias que aproveitaram para se reunir e curtir a tarde de domingo com muita alegria. Obrigado a todos os nossos servidores que se dedicaram para que esse momento acontecesse. Foram muitos dias planejando e preparando tudo o que foi servido. Minha gratidão a toda essa turma que faz acontecer. Agradeço também ao nosso campeão mundial, Fernando Rufino, por abrilhantar ainda mais a nossa festa. Em 2023, se Deus permitir, estaremos novamente reunidos com as famílias itaquiraienses fazendo a alegria de nossas crianças. Isso, isso, isso, isso…”finalizou o prefeito de Itaquiraí.