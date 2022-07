PMA de Naviraí autua em R$ 112 mil empresa por transporte ilegal de pneus usados importados do Paraguai

Durante bloqueio realizado na praça do pedágio, localizada na rodovia BR 163, município de Itaquirai, Policiais Militares Ambientais de Naviraí apreenderam ontem, às 23h, um caminhão com placas de Birigui (SP), por transporte irregular de pneus importados usados, advindos do Paraguai. Durante a fiscalização foram encontrados 1400 pneus usados, sendo 280 importados, em desacordo com as normas ambientais.

O motorista de 37 anos, informou à equipe policial que a carga pertencia a uma empresa, e que não possuía autorização ambiental para o transporte do material. O caminhão foi carregado em Amambai, no pátio da empresa, e tinha como destino a cidade Santo Amaro de Imperatriz (SC).

Os Policiais Militares Ambientais apreenderam o veículo e a carga e também autuaram administrativamente a empresa, com domicílio jurídico em Amambai, aplicando-lhe multa de R$ 112.000,00. O motorista e o caminhão foram conduzidos à Policia Federal de Naviraí. Os responsáveis pela carga também poderão responder por crime ambiental.

Fonte: TánaMídia Naviraí