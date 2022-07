Polícia Civil apreende adolescente e prende mulher acusados de furtar Asilo

Polícia Civil de Mundo Novo, através do SIG (Setor de Investigações Gerais), prendeu em flagrante na tarde de ontem (19), um casal acusados de praticarem furto qualificado no asilo da cidade.

Conforme noticiado em boletim de ocorrência, na manhã de ontem(19), funcionários da entidade Lar São Francisco de Assis, perceberam o arrombamento da porta do local, bem como notaram o local revirado e a falta de alguns pertences como alimentos da cozinha e algumas peças de roupas.

Após tomarem conhecimento os fatos a equipe do SIG passou a realizar diligências e após verificarem as imagens de segurança do local, identificaram os autores, como sendo um adolescente de 15 anos e sua companheira de 30 anos. Ambos já com varias passagens pela prática de crimes de furtos na cidade.

Durante diligencias o casal foi localizado e na abordagem, eles ainda tentaram resistir à prisão, ameaçando e chegando a investir contra os policiais.

Os investigadores apreenderam na posse no casal parte dos objetos subtraídos do Asilo, bem como duas armas brancas, sendo uma faca e um canivete.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente é autor de pelos menos outros três furtos ocorridos nos últimos dez dias na cidade.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, aonde diante da reiteração criminosa, o delegado de polícia responsável pelo caso irá representar pela internação provisória do menor e prisão preventiva da mulher.

Fonte: Jornal do Conesul