Condutor de Gol tenta desviar de contêiner na pista bate de frente com carreta e morre

Um grave acidente de transito na manhã desta quinta-feira (21), na BR 163, no município de Itaquiraí envolvendo um veículo Gol e uma carreta, deixou uma vitima fatal.

O acidente aconteceu por volta das 5h30m, da manhã, na altura do KM 75, próximo ao Rio Itaquiraizinho. Segundo o condutor da carreta, ele trafegava pela rodovia sentido a cidade de Eldorado a Itaquiraí, quando avistou um farol de um veículo que vinha em sentido contrario e que o condutor ao se aproximar fez uma manobra brusca, vindo a invadir a pista e colidir frontalmente com ele.

O impacto da colisão foi tão forte que chegou a arrancar o eixo dianteiro da carreta, fazendo o condutor perder a direção e sair da pista. Já o veículo Gol com o impacto teve ao motor arrancando.

Logo após a colisão a equipe de socorristas da CCR Ms Vias, chegou ao local e prestou socorro ao motorista da carreta que foi encaminhado para o Hospital da cidade de Itaquiraí. O condutor do veículo Gol, devido à gravidade da colisão deve morte instantânea. Ele foi identificado como sendo Florisvaldo de Almeida, de 36 anos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente atendendo a ocorrência e constatou que havia beira da rodovia um container plástico de 1000 litros, com sinais de que estava sendo utilizado para transporte de combustível “diesel” e que seria o objeto que estaria no meio da pista e motivado a manobra brusca do condutor do GOL que veio a colidir com a carreta.

Segundo populares o container estaria sendo transportado por uma camionete e caiu na pista momentos antes. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí e será investigado.

